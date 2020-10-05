В Солигорском районе водитель авто наехал на женщину-пешехода

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе водитель легкового автомобиля наехал на пешехода. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел 3 октября около 13.25. На автодороге "Солигорск - Малые Тычины" в черте деревни Тычины на улице Первая 28-летний водитель на автомобиле "Фольксваген Гольф" ехал со стороны Солигорска в направлении городского поселка Старобин. Выполняя обгон на нерегулируемом пешеходном переходе, он наехал на 64-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения авто в непосредственной близости от пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и госпитализирована в больницу.-0-