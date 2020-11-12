В Солигорском районе женщина, попавшая под колеса авто, скончалась в больнице

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе женщина, попавшая под колеса автомобиля, скончалась в больнице. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"11 ноября около 19.00 в городском поселке Красная Слобода водитель 1954 года рождения на автомобиле "Рено Меган" совершил наезд на 63-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Она получила телесные повреждения, от которых скончалась в больнице", - рассказали в ГАИ. Женщина не была обозначена световозвращающими элементами. По факту ДТП проводится проверка.

Основные причины ДТП с участием пешеходов - отсутствие при движении в темное время суток световозвращающих элементов и переход проезжей части вне установленных мест. ГАИ обращает внимание пешеходов, особенно преклонного возраста, на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. Переходить проезжую часть необходимо только в установленных правилами местах, а в темное время суток не забывать обозначать себя световозвращающими элементами.-0-