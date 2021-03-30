В Столбцовском районе спасли тонущего рыбака

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столбцовском районе работники МЧС спасли тонущего рыбака. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"29 марта в 15.29 спасателям поступило сообщение о том, что на озере Кромань вблизи хутора Кромань Столбцовского района тонет человек. К месту происшествия были направлены спасатели близлежащих подразделений Столбцовского и Новогрудского районных отделов по ЧС, бригада скорой медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, то увидели, что один из мужчин был в воде, а второй пытался его удерживать, находясь на льду. Работники МЧС спасли тонувшего. С предварительным диагнозом "общее переохлаждение" его доставили в больницу. -0-