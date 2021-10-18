В Столбцовском районе сын поджег мать: расследование завершено

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Минской области завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

"По данным следствия, 22-летний молодой человек вечером 24 мая текущего года находился дома с родителями в агрогородке Аталезь Столбцовского района. Накануне у отца был день рождения, родственники праздновали на протяжении двух дней, не обошлось без алкоголя. Между сыном и 54-летней матерью возникла ссора, в ходе которой он ударил женщину по голове, досталось и отцу. Однако на этом молодой человек не остановился. Взяв канистру с бензином, он облил мать и поджег. Осознав произошедшее, парень принялся ликвидировать возгорание, отчего и сам пострадал, обоих госпитализировали", - рассказали в УСК.

По пути в больницу, еще будучи в сознании, женщина вначале отказывалась от пояснений сотрудникам скорой помощи, но потом призналась - сын облил ее бензином и поджег. Сотрудникам скорой помощи и родственникам молодой человек сказал, что мать обгорела, когда разжигала печь.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей были причинены телесные повреждения в виде термических ожогов кожи 1-2-3-4 степени 60% площади тела с ожогами верхних дыхательных путей. Женщина, испытывая особые страдания, мучения и физическую боль, через несколько дней скончалась в больнице.

Преступные действия молодого человека квалифицированы по пп.5 и 6 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью) УК. Согласно результатам медицинского освидетельствования, концентрация этилового спирта в крови обвиняемого составила 2,46 промилле. На допросе обвиняемый признал себя виновным частично. Между тем из показаний отца следует, что сын стал конфликтовать с матерью по поводу просмотра телепередачи. Парень ударил ее в лицо, отчего женщина упала, после этого вылил на нее бензин.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.-0-