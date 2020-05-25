В Столинском районе двое подростков попали в аварию на мотоцикле

25 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе в мотоаварию попали двое подростков. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

ДТП случилось 22 мая около 23.20 в агрогородке Большое Малешево. По предварительной информации, 17-летний водитель отвлекся от управления (вероятно, на звонок мобильного телефона), съехал на обочину и врезался в стойку дорожного знака. В результате пострадала 14-летняя девушка, которая ехала без мотошлема. Ее госпитализировали в реанимацию.

Правоохранители выяснили, что у молодого человека нет водительских прав. Мотоцикл не зарегистрирован, отсутствуют страховка и техосмотр на него.-0-