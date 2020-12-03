В Столинском районе на приусадебном участке саперы нашли военный арсенал

3 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе саперы обнаружили и уничтожили арсенал времен войны, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

В дежурную часть РОВД обратился житель деревни Ворони. По словам сельчанина, во время земляных работ на приусадебном участке в полутора метрах от фундамента дома он наткнулся на похожий на боеприпас предмет. Сотрудники милиции незамедлительно выехали на место происшествия. Оценив обстановку, они для безопасности выставили пост и вызвали саперов.

Военнослужащие войсковой части 7404 из Барановичей определили, что взрывоопасная находка - минометная мина времен Великой Отечественной войны. Обследовав приусадебный участок, специалисты обнаружили еще 19 минометных мин и два артиллерийских снаряда. Военный арсенал уничтожен.

В УВД отметили грамотные действия хозяина участка. Беспечность могла дорого обойтись не только ему, но и односельчанам.-0-