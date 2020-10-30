30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе найден заблудившийся грибник. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

"29 октября 18.10 столинским спасателям поступило сообщение о пропаже человека в лесном массиве в 4 км северо-западнее Столина. Как оказалось, мужчина около 9.00 ушел в лес за грибами и не вернулся. Телефонной связи у потерявшегося не было", - рассказали в МЧС.

В поисках были задействованы работники МЧС, представители лесхоза, местное население. В 19.14 грибника нашли работники ГЛХУ "Столинский лесхоз". В медицинской помощи он не нуждался.

Спасатели напоминают: прежде чем отправиться в лес, изучите правила безопасности. Собираясь в лес, возьмите с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые вам лекарства. Подробнее о правилах читайте в разделе "Будь готов!" или лайфхаке "Как пойти в лес и вернуться домой до начала любимого сериала".-0-