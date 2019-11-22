В Столинском районе после проводов призывников угнали два автомобиля

22 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе за сутки угнали два автомобиля - оба случая произошли после проводов призывников на службу, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Жительница одной из деревень не обнаружила принадлежащий ей "Фольксваген Джетта" на привычном месте и вызвала милицию. Как оказалось, неизвестный воспользовался оставленными в салоне ключами, покатался и вернул автомобиль, припарковав его недалеко от дома заявительницы. Правоохранители установили, что к угону причастен неработающий 19-летний односельчанин. В момент преступления парень был в состоянии алкогольного опьянения, так как в тот вечер он провожал друга в армию.

По аналогичному сценарию развивались события и в одном из агрогородков. Нетрезвый 20-летний пинчанин после проводов друга воспользовался ранее похищенным ключом от чужого "Фольксвагена Поло" и вместе с приятелем поехал домой. По дороге молодой человек успел совершить четыре ДТП, после чего был задержан сотрудниками ГАИ и отдела Департамента охраны.

Фото УВД Брестского облисполкома

В отношении водителей возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.214 УК (угон транспортного средства). Статья предусматривает наказание от штрафа или исправительных работ до лишения свободы на срок до пяти лет.-0-