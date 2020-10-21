В Столинском районе спасатели нашли заблудившегося на болоте сборщика ягод

21 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе спасатели нашли заблудившегося на болоте мужчину, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

Инцидент произошел 20 октября. Житель деревни Ольманы отправился на болото для сбора ягод и заблудился. Самостоятельно найти дорогу домой мужчина не смог. К счастью, с собой у него был мобильный телефон. В 18.30 сельчанин обратился за помощью к спасателям.

В поисках были задействованы работники РОЧС, лесхоза, сотрудники РОВД. Около часа ночи мужчину обнаружили в 8 км северо-восточнее деревни. В медицинской помощи он не нуждался.-0-