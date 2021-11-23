В столкновении грузовика и легковушки на М6 в Ивьевском районе пострадали два человека

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В попутном столкновении грузовика и легковушки на М6 пострадали два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел сегодня в 7.00 на 143-м км автодороги Минск - Гродно в Ивьевском районе. "33-летний водитель автомобиля "Ивеко" двигался по крайней правой полосе в направлении Минска. В какой-то момент 24-летний водитель впереди движущегося "Фольксвагена" начал снижать скорость из-за поломки автомобиля, а водитель "Ивеко" не был готов к этому и допустил столкновение с легковушкой", - рассказали в ГАИ.

Стало известно, что водитель "Фольксвагена" вместе с четырьмя пассажирами ехал в Слоним на работу, но машина начала дергаться, пропала тяга. Они решили вернуться обратно в Ивье. Столкновение произошло через 100 м после разворота.

В результате ДТП в учреждение здравоохранения были доставлены 2 пассажира. После осмотра медиками их отпустили домой.

Причины и иные обстоятельства ДТП установит проверка.-0-

Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома