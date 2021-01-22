22 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске бесправник пытался скрыться от ГАИ, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Примерно в 12.55 21 января сотрудники ОГАИ Светлогорского РОВД на улице Батова райцентра подали водителю "Вольво" сигнал остановиться. Однако тот требование проигнорировал. Госавтоинспекторы включили звуковую сигнализацию, проблесковые маячки, но безрезультатно. "Двигаясь через весь город, водитель нарушал правила дорожного движения: превышал скоростной режим, выезжал на встречную полосу", - рассказали в УГАИ.

Затем машина выскочила на дорогу Р82 Октябрьский - Паричи - Речица, автолюбитель и здесь пытался скрыться от сотрудников милиции. "Только оказавшись на заснеженном покрытии и осознав, что от инспекторов ДПС не уйти, водитель остановился вблизи проезжей части и вышел из машины", - отметили госавтоинспекторы.

Правонарушителем оказался местный житель 2000 года рождения. Он неоднократно привлекался к административной ответственности за управления транспортом, не имея на то права. На беглеца составили четыре административных протокола, парня отправили в изолятор временного содержания.-0-