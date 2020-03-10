В Светлогорске будут судить сельчанина, убившего отчима

10 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Уголовное дело об убийстве в Светлогорске передано в суд, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры Гомельской области Андрей Карась.

События, послужившие основой материала уголовного дела, разворачивались в конце декабря 2019 года в одной из деревень Светлогорского района. Фигурантом проходит 27-летний ранее не судимый сельчанин. В тот день вместе с матерью и ее сожителем он обедал, употребляли спиртное. Затем ненадолго вышел, а когда вернулся, отчим ссорился с мамой. Защищая мать, сын ударил ее обидчика в нос. Тот упал на пол вместе со стулом, на котором сидел. Стороны успокоились, конфликт был улажен, а через некоторое время скандал разгорелся вновь. Сельчанин снова несколько раз ударил сожителя матери и оттолкнул его, тот ударился о печь. Потасовка повторилась и позже.

Скорую помощь и милицию вызвали соседи. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

"По заключению экспертов, было нанесено не менее 20 ударов руками и ногами в разные части тела, в том числе в область жизненно важных органов", - уточнил Андрей Карась. Потерпевший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся развитием отека и дислокацией головного мозга.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 статьи 139 (убийство) УК Беларуси. Отягчающее обстоятельство - совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения. Он заключен пол стражу. Свою вину на допросе признал частично и раскаялся, подчеркивая, что не хотел и не допускал такого исхода.

"В показаниях свидетели характеризовали обвиняемого как спокойного и рассудительного человека, хорошего сына, который помогал матери. Однако после употребления спиртного становился вспыльчивым и агрессивным. Соседи также упомянули о непростой судьбе обвиняемого. Его растила бабушка, а мама злоупотребляла алкоголем. Порой жил с собакой в будке. Иногда его привязывали к столу в доме, чтобы никуда не ушел. В школьные времена занимался физкультурой, участвовал в соревнованиях и получал грамоты", - рассказал старший прокурор. Вместе с тем смягчающих вину обстоятельств нет.

Дело будет рассмотрено в суде Светлогорского района.-0-