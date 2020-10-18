18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске мужчина застрял в обшивке балкона - понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о том, что нога мужчины зажата в обшивке балкона в микрорайоне Первомайский Светлогорска, поступило 17 октября в 17.21. "Прибыв на место вызова, спасатели установили, что обе ноги мужчины 1960 года рождения зажаты между полом балкона и пластиковой обшивкой, самостоятельно извлечь ноги мужчина не мог", - говорится в сообщении.

Фото Гомельского областного управления МЧС

Работники МЧС при помощи шанцевого инструмента освободили мужчину. Сотрудники скорой медицинской помощи осмотрели пострадавшего, его состояние было удовлетворительным, госпитализация не потребовалась.-0-