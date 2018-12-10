В Светлогорске парень грозился спрыгнуть с трубы местной ТЭЦ

10 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек грозился спрыгнуть с технологической трубы Светлогорской ТЭЦ, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Инцидент произошел утром 9 декабря. Контролер Светлогорского отдела Департамента охраны увидел человека, шагающего по трубам теплотрассы ТЭЦ, и нажал кнопку тревожной сигнализации. Неизвестный был обнаружен на прилегающей к Светлогорской ТЭЦ территории на т-образном перекрестке улиц Интернациональная-Советская. Он ходил по технологическим трубам паропровода на высоте 6-8 м в сторону ТЭЦ и обратно.

К месту происшествия направился наряд группы задержания Светлогорского отдела Департамента охраны. Немногим позже на место происшествия прибыли и сотрудники Светлогорского РОВД, медики и спасатели с автолестницей.

Призывы правоохранителей спуститься молодой человек неоднократно игнорировал, угрожая, что спрыгнет вниз.

Переговоры длились около 1,5 часа. В продолжительной беседе сотрудник группы задержания отдела охраны убедил молодого человека спуститься вниз. После этого парень был доставлен в центральную райбольницу.

Неизвестным оказался работник одного из местных предприятий 1993 года рождения. По предварительной информации, он был трезв.-0-