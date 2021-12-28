28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске при пожаре погиб мужчина, четверо эвакуированы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 2.48 в МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома в Светлогорске Гомельской области по ул.Луначарского. На пожаре обнаружен погибший брат хозяина 1964 года рождения, неработавший. Работниками МЧС из вышерасположенных квартир эвакуированы 4 человека", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-