В Светлогорске пропал 13-летний подросток

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Светлогорский районный одел милиции разыскивает 13-летнего Алексея Кудина. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Подросток поздно вечером 26 марта ушел из дома и его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост около 150-155 см, худощавого телосложения, волос черный короткий, глаза карие, уши слегка оттопырены, нос прямой, губы тонкие. Был одет: серое зимнее пальто с капюшоном на молнии, серые штаны, черные полуботинки зимние, вязаная голубая шапка.

Страдает легкой умственной отсталостью. Ранее неоднократно уходил из дома. Передвигается железнодорожным транспортом. Может находится в районе железнодорожных вокзалов.

Если вам известно местонахождение подростка, просьба сообщить в Светлогорский РОВД по телефонам: 8 (02342) 2-47-87, 8 (029) 608-42-02 или 102.-0-

Фото из Telegram-канала "Их разыскивает милиция"