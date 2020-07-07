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07 июля 2020, 13:25

В Светлогорске водитель из-за ослепления солнцем сбил пенсионерку

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома

7 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорске водитель из-за ослепления солнцем сбил женщину-пешехода, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла утром 6 июля. 56-летний водитель на "Рено Сандеро" ехал по ул.Свердлова в райцентре. "По предварительной информации, при повороте налево на разрешающий сигнал светофора из-за ослепления солнцем он не предоставил преимущества и совершил наезд на 71-летнюю женщину-пешехода. Пенсионерка переходила проезжую часть на зеленый свет по пешеходному переходу", - рассказали в УГАИ.

Пострадавшую госпитализировали в травматологическое отделение райбольницы.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть бдительными и внимательными на дороге. "Скорость для движения выбирайте исходя из погодных и метеорологических условий. Для исключения ослепления используйте солнцезащитные козырьки или очки", - сказали в отделении агитации и пропаганды.-0-

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