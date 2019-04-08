В Светлогорском районе автомобиль сбил пешехода, катившего велосипед

8 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе автомобиль сбил катившего велосипед пешехода и въехал в забор, сообщили БЕЛТА в отделении агитации и пропаганды Гомельского облисполкома.

Авария произошла в городском поселке Паричи 6 апреля примерно в 10.00. 43-летний водитель на "Вольво S40" на закруглении дороги совершил наезд на 39-летнего пешехода, катившего по краю проезжей части велосипед. После этого авто въехало в забор частного подворья.

Пешеход госпитализирован в травматологию райбольницы.

В ГАИ настоятельно рекомендуют участникам дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными на дороге, как при передвижении пешком, так и при управлении любым видом транспортного средства.-0-

Фото ГАИ УВД Гомельского облисполкома