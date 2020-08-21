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21 августа 2020, 12:04

В Светлогорском районе мошенники пять лет получали пособие на вымышленных детей

Фото из архива
Фото из архива

21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Светлогорского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении двух местных жителей в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гомельской области.

По материалам дела, 51-летняя методист сектора охраны прав детства отдела образования райисполкома в январе 2015 года сделала фиктивную копию решения местной администрации. "По этому документу 46-летний мужчина, проживающий с ней, назначен опекуном над двумя несовершеннолетними детьми, которых не было в действительности. После этого женщина предоставила копию решения в центральную бухгалтерию отдела образования для получения пособия на детей", - отметили в службе информации. С марта 2015 года по февраль 2020-го пара незаконно получила более Br29 тыс. На суде они признали свою вину.

Суд района признал напарников виновными в мошенничестве по ч.4 ст.209 УК Беларуси. Им назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет и 4 года со штрафом 100 БВ. Исковые требования государственного обвинителя о взыскании с обвиняемых в солидарном порядке в доход государства ущерба, причиненного преступлением, удовлетворены в полном объеме.

Приговор суда вступил в законную силу.-0-

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