В Светлогорском районе нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку

29 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спасатели нашли заблудившуюся в лесу Светлогорского района пенсионерку, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о том, что в лесу возле деревни Корени потерялась женщина, поступило в службу спасения 28 июля в 20.50. Как выяснилось, примерно в 13.00 пенсионерка пошла в лес собирать ягоды, но к вечеру домой не вернулась.

На поиски вышли спасатели, сотрудники милиции и лесхоза. В 22.39 работники МЧС обнаружили женщину возле деревни Мартыновичи Светлогорского района. По данным спасателей, состояние пенсионерки удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждалась.-0-