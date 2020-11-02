В Светлогорском районе опрокинулся автомобиль - погиб водитель

2 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе опрокинулась легковушка - погиб водитель, пассажирка госпитализирована, проинформировала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

ДТП случилось 1 ноября около полуночи. 23-летний водитель BMW ехал со стороны Октябрьского в Паричи. На закруглении дороги молодой человек не справился с управлением, выехал на обочину, и после заноса автомобиль опрокинулся.

Водитель скончался на месте аварии. 20-летнюю пассажирку, которая ехала на заднем сидении, госпитализировали. Еще двух пассажиров после осмотра отпустили домой.-0-