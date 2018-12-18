В Светлогорском районе рыбак остался жив благодаря спасательному жилету

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Под Светлогорском провалившийся под лед рыбак-велосипедист остался жив благодаря спасательному жилету, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист Гомельской областной организации ОСВОД Владимир Акулин.
Инцидент произошел сегодня утром около 7.30. На водохранилище в 19 км от Светлогорска 68-летний рыбак ехал на велосипеде по льду и в полукилометре от берега провалился. Благодаря тому, что на мужчине был спасательный жилет, рыбак остался на поверхности воды. Он достал нож и, вонзив его в лед, зацепился за кромку. Находившиеся неподалеку люди пришли на помощь пенсионеру.
Промокшего рыбака отвели в рабочий вагончик, напоили горячим чаем, вызвали скорую помощь. Мужчину госпитализировали, угроз для жизни нет.
Глубина в месте провала составляла около восьми метров.
В ОСВОДе напомнили, что выходить на замерзшие водоемы, вне зависимости от толщины льда, следует только со спасательными средствами. Это спасательный жилет, веревка с 400-граммовым грузом с одной стороны и петлей с другой, а также самозацепы, которые могут заменить обыкновенные большие гвозди.-0-
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