В Светлогорском районе школьник избил в автобусе двух подростков

Проект изменений и дополнений Конституции РБ
Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 8 февраля 2022
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:55 Костевич: большое внимание уделяется социальной поддержке пожилых граждан Общество
16:52 Итальянские керлингисты выиграли золото Олимпиады в дабл-миксте Спорт
16:52 Андрей Падин: таким хладнокровным Смольского я еще не видел Спорт
16:49 ФОТОФАКТ: Витебский музей накануне Дня памяти воинов-интернационалистов Регионы
16:41 Костевич: на выплату пенсий в 2022 году в Беларуси будет выделено 16 млрд рублей Общество
16:40 Из Останкинской башни эвакуировали людей после сообщения о минировании В мире
16:38 Еще два информканала признаны экстремистскими Происшествия
16:32 Белорусские фристайлисты опробовали место олимпийских баталий Спорт
16:32 Более 14 тыс. банок фаршированных перцев и сушеных помидоров пытались незаконно ввезти в Беларусь Происшествия
16:20 В Могилеве провели онлайн-конкурс по перевоплощению в милиционеров из любимых фильмов и книг Регионы
16:15 Законопроекты о деятельности парламента и депутатского корпуса рассмотрят на весенней сессии Общество
16:13 ФОТОФАКТ: На БМЗ завершается масштабная модернизация стана 320 горячей прокатки металла Регионы
16:06 Мицкевич: в повестку весенней сессии Палаты представителей уже включен 21 вопрос Общество
16:01 В Светлогорском районе школьник избил в автобусе двух подростков Происшествия
15:59 Около Br775 млн выделено здравоохранению Витебской области на 2022 год Регионы
15:55 Депутаты проведут в июне международную конференцию к Году исторической памяти Общество
15:53 Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/8 турнира в Санкт-Петербурге Спорт
15:50 Андрейченко: работа над подготовкой законопроекта о ВНС уже начата Общество
15:48 Андрейченко призвал депутатов ускориться при подготовке законопроектов к весенней сессии Общество
15:47 Лазовский: за гонку ставлю себе неудовлетворительную оценку Спорт
15:44 Фруктохранилище построил инвестор в Барановичах Регионы
15:37 Нидерландский конькобежец Кьелд Нейс стал трехкратным олимпийским чемпионом Спорт
15:35 Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал олимпийским чемпионом в спринте Спорт
15:33 В ТЛЦ у белорусско-польской границы находятся 713 беженцев Регионы
15:28 В Гродненской области количество преступлений в 2021 году сократилось на 7,4% Регионы
15:27 Шведка Юнна Сундлинг выиграла золото Олимпиады в лыжном спринте Спорт
15:23 Число погибших на Мадагаскаре из-за циклона "Батсираи" достигло 33 В мире
15:20 Беларусь и Таджикистан намерены активизировать межпарламентское взаимодействие Политика
15:19 Мама Антона Смольского: я поняла, что будет медаль уже во время четвертой стрельбы Спорт
15:19 Бранцевич: появление высокотехнологичных предприятий мотивирует людей повышать компетенции Экономика
Все новости
Все новости
Происшествия
08 февраля 2022, 16:01

В Светлогорском районе школьник избил в автобусе двух подростков

Фото из архива
Фото из архива

8 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе школьник избил в автобусе двух незнакомых парней, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

В субботу 5 февраля 14-летний школьник ехал в маршрутном автобусе из поселка Медков до Светлогорска. Этим же рейсом с сельской дискотеки в райцентр возвращались другие подростки.

В какой-то момент у парня случился конфликт с девочкой. Скандал был весьма эмоциональный, однако никто из пассажиров в разговор на повышенных тонах не вмешивался.

"В какой-то момент девятиклассник скинул куртку и нанес сидящим сзади молодым парням 14 и 15 лет удары по голове. В Светлогорске учащийся колледжа и учащийся школы обратились за медпомощью. У одного была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, его поместили в травматологическое отделение. У другого врачи констатировали ушиб глаза", - рассказали в УВД.

Сообщение о травмах поступило в местный РОВД. 7 февраля следователи в отношении школьника возбудили уголовное дело по факту хулиганства. Ранее парень ни к административной, ни к уголовной ответственности не привлекался.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
МВД Светлогорск
Новости рубрики Происшествия
Фото из архива Еще два информканала признаны экстремистскими
Фото customs.gov.by Более 14 тыс. банок фаршированных перцев и сушеных помидоров пытались незаконно ввезти в Беларусь
Фото из архива Минчанин предстанет перед судом за организацию проституции
Фото из архива Хозяйку стихийного питомника под Кореличами могут судить за издевательство над животными
Фото из архива Задержан гражданин Туркменистана, работавший на виртуальный наркошоп
Фото из архива Ограничен доступ к двум сайтам, публикующим призывы к срыву референдума
Главное
Во время заседания Лукашенко: положения обновленной Конституции обеспечат развитие Беларуси в условиях вызовов и угроз
Сергеенко: стабильность в стране сохранится и мы с нормальным, рабочим настроением проведем референдум
Антон Смольский стал серебряным призером в индивидуальной гонке ОИ
Костевич: на выплату пенсий в 2022 году в Беларуси будет выделено 16 млрд рублей
Топ-новости
Лукашенко поддержал предложение ввести заочное производство по уголовным делам в отношении беглых
Лукашенко: на неудавшуюся попытку переворота в Беларуси потрачено более $6 млрд
"Очередной фейк". Лукашенко прокомментировал тему направления в Сирию белорусских военных
Антон Смольский сделал свой "Олимпийский выбор" в пользу Копыльской СДЮШОР
Вольфович: "Пусть каждый предатель задумается: продолжать вредить стране или вести себя достойно"
Белорусские фристайлисты опробовали место олимпийских баталий
Типовой школьный стандарт разработают к лету
Воронович: из-за пандемии туристическая отрасль переориентировалась на внутренний рынок
Снег и дождь ожидаются в Беларуси 9 февраля
Офицеры: преобразования Конституции позволят передать потомкам суверенное и независимое государство
Латвийский самолет АН-2 нарушил белорусскую границу
WSJ: энергокризис и санкции в отношении Беларуси вызвали рост цен на удобрения, миру грозит голод
Финал соревнований "Снежный снайпер" соберет в "Раубичах" более 160 юных биатлонистов
Об использовании кассового оборудования
Минтранс проводит правовой мониторинг закона о железнодорожном транспорте
Реклама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Олимпийские игры в Пекине Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.