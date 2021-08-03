В Светлогорском районе спасатели помогли выбраться из леса заблудившейся женщине

3 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Светлогорском районе спасатели помогли выбраться из леса 87-летней женщине, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сообщение о потерявшейся в лесу возле д.Залье сельчанке 1934 года рождения поступило в службу спасения 2 августа в 20.20. На тот момент бабушка провела в лесу полсуток. "Вероятнее всего, события развивались так: примерно в 8 утра пенсионерка ушла за ягодами и пропала. Уже в 20.25 на поиски были направлены спасатели Светлогорского районного отдела по ЧС и сотрудники лесхоза", - рассказали в УМЧС.

Командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста №13 Светлогорского районного отдела по ЧС Александр Цурко шел по лесной дороге и заметил силуэт человека. Подошел ближе и обнаружил потерявшуюся пожилую женщину. В 21.13 пенсионерку вывели из леса и доставили домой. В медицинской помощи она не нуждалась.-0-