В Толочинском районе борисовчанин похитил свыше 500 л дизтоплива

2 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Житель Борисова украл в Толочинском районе из нефтепровода более 500 л дизельного топлива, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Врезку в нефтепровод обнаружили обходчики. Они увидели, как на поле вблизи деревни Рудня в земле копается мужчина. Увидев работников предприятия, тот начал убегать. Мужчина скрылся в кустах, преследовать его обходчики не стали и вызвали милицию.

Оперативники обнаружили специальные приспособления для врезки. Неподалеку в кустах были найдены 23 канистры с уже похищенным дизельным топливом. Всего злоумышленник успел слить 523 л солярки. Опросив обходчиков, которым лицо преступника показалось знакомым, милиционеры начали искать подозреваемого.

Выяснилось, что за совершением кражи стоит неоднократно судимый 53-летний житель Борисова. Недавно он уже привлекался к ответственности за подобное нарушение закона и даже задерживался все теми же обходчиками. На это раз он попытался скрыться в родном городе, но был задержан оперативниками на железнодорожной станции в Коханово. Возбуждено уголовное дело.-0-