В Толочинском районе задержали вора-рецидивиста, прятавшегося в лесах и заброшенном погребе

26 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Толочинском районе сотрудники местного РОВД задержали 54-летнего вора-рецидивиста, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

Задержать преступника удалось в одном из местных лесов. Неподалеку от него позже был найден заброшенный погреб, который мужчина обустроил и в нем прятался от милиции. "До этого он часто скрывался и подолгу жил в лесах Толочинского района. Злоумышленник настолько тщательно умел маскировать свои временные жилища, что о них не знали ни местные жители, ни работники лесхозов. Выследили подозреваемого после очередной кражи. Мужчина был настолько обескуражен появлением оперативников, что даже не стал скрываться от них в густой чаще", - отметили в УВД.

Как выяснили сыщики, воровать мужчина стал сразу после выхода из мест лишения свободы. Всего на счету подозреваемого девять краж, а также разбойное нападение на одиноко проживающего пенсионера, которое произошло в прошлом году. Рецидивист задержан, в отношении него возбуждено несколько уголовных дел.-0-