В трех районах Минска отсутствует водоснабжение - комментарий "Минскводоканала"

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В некоторых районах столицы вечером 21 апреля пропала водопроводная вода. Такую информацию сообщает портал "Минск-Новости" со ссылкой на "Минскводоканал".

На предприятии сообщили, что водоснабжение нарушено в Октябрьском, Ленинском и Заводском районах из-за повреждения крупного водопроводного трубопровода диаметром 1000 мм в районе одной из стройплощадок. На месте работают аварийные бригады, чтобы локализовать повреждение. Ожидается, что это произойдет до 22:40, после чего водоснабжение начнут восстанавливать – на это потребуется какое-то время.

Также специалисты уточнили, что в пострадавшие районы направят автоцистерны с питьевой водой. Информацию, где они будут расположены, разместят на сайте "Минскводоканала".

Предполагаемое последствие аварии – временное ухудшение качества воды в трех районах столицы. О таких явлениях горожан просят сообщать на короткий номер 115 либо в диспетчерскую УП "Минскводоканал. Специалисты отреагируют на эти сигналы и выполнят промывку сетей водопровода.-0-