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03 октября 2021, 13:10

В цеху завода сборного железобетона в Борисове произошел пожар

Фото из архива
Фото из архива

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В цеху по производству опалубки на заводе сборного железобетона в Борисове сегодня ночью произошел пожар, сообщили БЕЛТА в МЧС.

При пожаре в одноэтажном кирпичном здании цеха уничтожены 30 кв.м шиферной кровли. Технологический процесс предприятия не нарушен. Причина возгорания устанавливается.

Пожар случился и в поселке Янтарный Гомельского района. Самоходный подъемник загорелся во время демонтажа наружной обшивки стального наземного резервуара на территории наливного пункта "Гомель-3". Повреждены моторный отсек и топливный бак подъемника. Пострадавших нет.-0-

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