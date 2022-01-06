В цеху Жлобинского мясокомбината обрушилась кровля

6 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В одном из цехов Жлобинского мясокомбината произошло обрушение кровли, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Сигнал об обрушении кровельной легкосбрасываемой плиты компрессорного цеха поступил на 101 5 января в 19.46 от главного инженера Жлобинского мясокомбината. Работники МЧС оградили место обрушения, производится обрезка металлической арматуры. Пострадавших нет. Технологический процесс не нарушен.

Для принятия действенных мер по ликвидации аварии провели внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Жлобинского мясокомбината, которая будет заниматься расследованием причин обрушения. Рассматриваемая версия произошедшего - старение конструкций.-0-