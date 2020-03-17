В центре Минска нашли труп мужчины

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площади Независимости в Минске найден труп мужчины, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Труп мужчины обнаружен на площади Независимости вблизи дома 11 на улице Советской в Минске. В милицию около 14.30 обратились очевидцы. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и медики", - рассказала Наталья Ганусевич.

По ее словам, сотрудники милиции установили личность мужчины. "Им оказался пожилой мужчина 1945 года рождения. Предположительно, у него остановилось сердце", - отметила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома.

Как добавили в Следственном комитете, на месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа. Со слов очевидцев, мужчина почувствовал недомогание во время прогулки. При наружном осмотре тела телесных повреждений не обнаружено. По факту смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка.-0-