В центре Минска столкнулись два автомобиля: есть пострадавшие

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 50-летний водитель автомобиля "Саманд", двигался по пр.Независимости со стороны ул.Комсомольской. На пересечении с ул.Ленина, проехав перекресток на красный сигнал светофора, столкнулся с автомобилем "Пежо". От удара "Саманд" выбросило на тротуар, затем он протаранил декоративное ограждение. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП пассажиры автомобиля "Пежо", мальчики 11 и 13 лет, и 50-летняя женщина-пассажир автомобиля "Саманд" были доставлены в учреждение здравоохранения.

Известно, что оба ребенка находились в детских удерживающих устройствах.

На месте инцидента работали сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. По факту происшествия проводится проверка.

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