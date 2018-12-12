В Ушачском районе из озера достали тело мотоциклиста, пропавшего 5 декабря

12 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Водолазы маневренной поисковой группы ОСВОДа сегодня достали из озера Рукшанское в Ушачском районе труп мотоциклиста, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской областной организации ОСВОД.
Житель агрогородка Глыбочка Ушачского района исчез 5 декабря. Мужчина уехал на рыбалку на мотоцикле. Несколько дней его искали и в итоге недалеко от берега на льду обнаружили шапку пропавшего. По головному убору удалось определить место трагедии. Тело мужчины и мотоцикл был на глубине 8 м.-0-
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