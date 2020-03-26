26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Узденском районе травмирована 9-летняя девочка, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Вечером 25 марта девочка во время игры присела и прислонилась спиной к бетонной крышке, приставленной к канализационному кольцу. Крышка упала на ребенка. Девочка в результате получила тяжелые травмы и была госпитализирована. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает, рассказали в СК.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователям во время проверки необходимо установить причины произошедшего. -0-