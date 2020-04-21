В Ветковском районе загорелось попавшее в ДТП авто - два человека погибли

21 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в ДТП в Ветковском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла сегодня после полуночи на 45-м км автодороги Р30 Гомель - Ветка - Чечерск - Ямное.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Passat, двигаясь в направлении д.Светиловичи, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, слетел в кювет и врезался в дерево, отчего автомобиль загорелся.

Водитель и ехавший на переднем сидении пассажир погибли на месте происшествия.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.-0-