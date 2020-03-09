В Вилейском районе мужчина напал на сотрудника ГАИ

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудник ГАИ в Вилейском районе применил оружие, чтобы остановить злоумышленника. Пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением ноги. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Вечером 8 марта в Вилейское РОВД поступило сообщение о том, что в агрогородке Илья автомашина БМВ съехала в кювет. За рулем иномарки был предположительно нетрезвый водитель.

Приехавшие сотрудники ГАИ нашли автомобиль у парка по ул.Советской. "При разбирательстве один из пассажиров препятствовал ведению административного процесса: стучал руками по служебному авто, оскорблял милиционеров, затем одного из них ударил кулаком в лицо, - рассказала Ольга Чемоданова. - На неоднократные предупреждения о возможном применении физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия он не отреагировал. Последовали три предупредительных выстрела в воздух, а затем - прицельный в ногу".

Прибывшие медики оказали мужчине первую помощь. Он был госпитализирован, выставлен конвой. Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,48 промилле.

Как выяснилось, гражданин судим за кражи, неоднократно привлекался к ответственности, в том числе и за нарушение ПДД. Его действиям следователи дадут правовую оценку.-0-