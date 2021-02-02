В Витебске директор фирмы брал предоплату за установку окон и не выполнял договор

2 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОБЭП Железнодорожного РОВД Витебска раскрыл аферу в сфере оказания услуг по установке пластиковых окон. Жертвами обмана стали около 50 жителей области - это те, кто обратился в милицию. Ущерб от противоправной деятельности превысил Br70 тыс. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

С июня по декабрь 2020 года директор частного предприятия заключал договоры и брал предоплату с клиентов, однако обязательства не выполнял. Во время обыска в офисе оперативники нашли более 120 неисполненных договоров. Поэтому потерпевших может оказаться больше.

"Руководитель фирмы утверждает, что исполнить обещания помешала пандемия. Но изучение движения средств по счетам не подтвердило версию: деньги заказчиков переводились на счет подконтрольной мужчине столичной фирмы, а затем тратились на собственные нужды", - говорится в сообщении МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям бизнесмена и возбудили уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Милиция продолжает устанавливать потерпевших. Всех, кому фирма "Алювест-М" до сих пор не установила окна, просят обращаться в Железнодорожный РОВД Витебска.-0-