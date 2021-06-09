В Витебске из высотки выпала женщина

9 июня, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня возле высотки в Витебске обнаружили труп женщины, обстоятельства происшествия выясняют правоохранители. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.

9 июня в милицию поступило сообщение о том, что около одного из высотных жилых домов на ул.Правды был обнаружен труп неустановленной женщины с признаками падения с большой высоты. На место незамедлительно выбыли представители правоохранительных органов.

Милиционеры установили личность женщины. Ею оказалась 27-летняя жительница областного центра. По данному факту проводится проверка, причины и обстоятельства происшествия выясняются.-0-