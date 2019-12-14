В Витебске микроавтобус сбил на переходе 11-летнюю девочку

14 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Витебске микроавтобус сбил на пешеходном переходе 11-летнюю девочку. Об этом БЕЛТА сообщили в областной ГАИ.

Авария произошла 14 декабря около 13.00. "Водитель, 1963 года рождения, управляя автомобилем Ford Transit, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на девочку, 2008 года рождения", - проинформировали в ГАИ.

Ребенка с телесными повреждениями доставили в Витебскую областную клиническую больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает родителей прививать своим детям навыки безопасного поведения на улице. Специалисты советуют обращать внимание ребенка на то, что нельзя использовать мобильники и другие гаджеты, переходя дорогу.

Что касается водителей, то им ГАИ рекомендует быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов, школ и других детских учреждений, а также в жилых зонах.

В таких местах скорость должна быть снижена до минимума, при котором машину можно немедленно остановить.-0-