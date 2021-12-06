В Витебске мужчина обманул знакомых на более чем Br360 тыс.

6 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области направила в суд Октябрьского района Витебска уголовное дело в отношении 35-летнего жителя областного центра. Ему инкриминированы мошенничество и покушение на него в особо крупном размере, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры региона.

Инвалид III группы по слуху, общаясь только с помощью жестового языка, с февраля 2019 года по декабрь 2020-го убеждал своих знакомых и друзей приобрести для него в рассрочку и кредит мобильные телефоны, игровые приставки и другую технику. Выплачивать положенные суммы он не собирался.

"Полученную от потерпевших технику обвиняемый продавал за половину стоимости, а вырученные деньги тратил на собственные нужды. В результате 43 жителям Витебска, которые также являются инвалидами по слуху, причинен материальный ущерб на общую сумму свыше Br360 тыс. Продолжая противоправные действия, мужчина в августе - сентябре 2021 года заключил договоры аренды с индивидуальными предпринимателями, на основании которых ему были переданы во временное пользование дорогостоящие строительные инструменты. После завладения ими обвиняемый сдал инструменты в ломбард, а полученные деньги потратил на свои нужды. В итоге семи предпринимателям из Витебска причинен ущерб на более чем Br8 тыс.", - рассказали в прокуратуре области.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Витебской области пришли к выводу об обоснованности обвинения и объективном исследовании обстоятельств преступлений. Согласились с квалификацией содеянного по ч.1 ст.14 (покушение на преступление), ч.3 и ч.4 ст.209 (мошенничество) УК. Направляя дело в суд, заместить прокурора области изменил в отношении обвиняемого меру пресечения с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.-0-