В Витебске мужчина попал под колеса грузовика

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске грузовик сбил мужчину, перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла сегодня около 13.00 на ул. Зеленогурской. Водитель 1997 года рождения на грузовом автомобиле Hyundai сбил мужчину, который выскочил на дорогу из-за остановившегося автобуса.

Фото ГАИ УВД Витебского облисполкома

В результате аварии 30-летний пешеход получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение областной клинической больницы.

По факту ДТП проводится проверка.-0-