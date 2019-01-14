В Витебске на чердаке многоэтажки нашли гранату

14 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске на техническом этаже многоэтажного дома нашли гранату, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Вечером 13 января при проведении коммунальных работ на чердаке дома №23 по улице Воинов-Интернационалистов рабочий Витебского ЖРЭТа нашел гранату Ф-1, как позже выяснилось, без запала. Вызванные на место опасной находки сотрудники Первомайского РОВД и МЧС эвакуировали шестнадцать жильцов. Взрывоопасный предмет изъят саперно-пиротехнической группой в/ч 5524.
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