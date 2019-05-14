В Витебске начинается суд по делу об убийстве девушки ради квартиры

14 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебском областном суде в закрытом заседании сегодня начинается рассмотрение резонансного дела об убийстве девушки ради последующей сдачи ее квартиры в аренду, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Обвиняемыми по делу проходят четыре человека, но за убийство будут судить двух из них (парня и девушку).

Как сообщалось, 24 сентября 2018 года в милицию обратилась 24-летняя женщина и сообщила, что в отношении ее знакомой совершены противоправные действия. Во время проверки этой информации на территории Лиозненского района в лесу было обнаружено закопанное в землю тело женщины.

По данным следствия, несколько дней компания молодых людей отдыхала у потерпевшей в квартире. Парни и девушки распивали спиртные напитки, общались, периодически издеваясь над потерпевшей. В один из дней у 21-летнего мужчины и 24-летней женщины, появилась идея избавиться от потерпевшей для завладения ее имуществом. После чего они под предлогом поездки на природу для совместного распития спиртных напитков убедили находившуюся в состоянии опьянения женщину уехать. Еще до поездки обвиняемые приобрели лопаты. Добравшись на такси в один из населенных пунктов Лиозненского района, молодые люди втроем направилась в лесной массив, где продолжили распивать спиртное. После чего в лесу нанесли удары потерпевшей лопатой и закопали ее еще живой.

Позже выяснилось, что с 15 по 18 сентября перед убийством в отношении погибшей совершались противоправные действия. Им дана оценка как хулиганство, изготовление материалов порнографического характера и хищение имущества. Во время следствия подтвердилось и намерение обвиняемых сдавать квартиру потерпевшей внаем. На одном из интернет-ресурсов было обнаружено объявление, которое они успели разместить.-0-