В Витебске отчима невесты за поножовщину после свадьбы приговорили к 11 годам колонии

10 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Витебский областной суд вынес приговор по делу о поножовщине после празднования свадьбы в Витебске, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры региона.
Инцидент произошел ночью с 19 на 20 января. Житель Витебска после празднования свадьбы падчерицы находился с родителями жениха на съемной квартире. Во время распития алкоголя возник конфликт, отчим невесты ударил ножом отца жениха и его знакомого.
Витебский областной суд назначил обвиняемому наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Мужчина вину признал частично.
Приговор суда обжалован обвиняемым и его защитником. Суд апелляционной инстанции оставил решение без изменений - приговор вступил в законную силу.-0-