В Витебске предприниматель выманивал деньги: 27 потерпевших и более Br113 тыс. ущерба

20 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, с января 2020 года по ноябрь 2021-го 45-летний предприниматель брал у людей деньги под различными предлогами. Он обещал потерпевшим продать аудиотехнику, забронировать и оплатить туристические путевки, просил взаймы для развития бизнеса и на другие вымышленные цели. Возвращать деньги он не собирался.

Сейчас известно о 27 потерпевших от действий мошенника. Сумма ущерба составила более Br113 тыс.

В отношении 45-летнего жителя Витебска возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. Он допрошен и заключен под стражу за ранее совершенное преступление.-0-