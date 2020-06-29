В Витебске при пожаре в многоэтажке эвакуировали 11 человек

29 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Квартира горела по проспекту Фрунзе в одной из многоэтажек Витебска, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение спасателям поступило 28 июня в 20.14. Было задымление в квартире на первом этаже четырехэтажного кирпичного жилого дома.

В коридоре работники МЧС нашли хозяина квартиры и вывели его на свежий воздух. "После осмотра медиками мужчина от госпитализации отказался. Спасатели с вышерасположенных этажей эвакуировали 11 человек, в том числе двоих детей", - рассказали в МЧС. Огонь в комнате повредил имущество, закопчены стены и потолок.

Проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-