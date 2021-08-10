В Витебске ребенок выпал из окна, пока пьяная мать спала в соседней комнате

10 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности малолетнего, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Вечером 8 августа текущего года поступило сообщение о доставлении в реанимацию 4-летнего мальчика с многочисленными травмами. Предварительно установлено, что в тот день ребенок находился дома вместе со своей матерью, а когда остался без присмотра на балконе, упал с четвертого этажа. Произошедшее увидели прохожие и вызвали скорую медицинскую помощь. В это время 42-летняя мать мальчика спала в другой комнате в состоянии алкогольного опьянения. Согласно проведенному исследованию, содержание алкоголя в выдыхаемом ею воздухе составило 2,07 промилле.

Установлено, что у женщины трое несовершеннолетних детей, семья находится в социально опасном положении. В мае текущего года в правоохранительные органы уже поступало сообщение, что маленький мальчик остается без присмотра на балконе один.

Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Витебской области проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели.

В отношении жительницы Витебска возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 (заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни и здоровья состояние) УК.-0-