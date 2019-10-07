7 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске сын с матерью ограбили соседа, пресекшего нелегальную торговлю алкоголем, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

О незаконном занятии соседки, шесть раз ранее привлекавшейся к административной ответственности за торговлю спиртным, мужчина сообщил в милицию несколько лет назад. После этого женщине 1962 года рождения пришлось заплатить очередной крупный штраф и распрощаться с незаконным заработком. Ее сын 1985 года рождения в это время отбывал срок за вымогательство. Вернувшись из тюрьмы, он решил взыскать ущерб за недополученный за это время доход и штраф. Дождавшись, пока обидчик вернется с временной работы в России, злоумышленник через окно проник в его квартиру на первом этаже и впустил мать. Они требовали денег, но не получив желаемого, ушли. Пострадавший сообщил об этом в милицию. А через несколько часов злоумышленник пробрался к нему в квартиру тем же путем, избил хозяина и забрал найденную мелочевку.

За грабеж в отношении матери с сыном, находившихся на момент совершения преступления в трезвом виде, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 206 УК.-0-