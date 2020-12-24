В Витебске устанавливают причастных к хищению чужих карт

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебским городским отделом Следственного комитета устанавливаются личности мужчины и женщины, которые подозреваются в хищении путем использования компьютерной техники. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

"22 октября мужчина завладел забытой в магазине в Витебске банковской карточкой. В тот же день подозреваемый рассчитался ей за покупки в других магазинах. Это далеко не единичный случай в областном центре. Так, согласно материалам другого уголовного дела, днем 10 ноября женщина завладела забытой в банкомате в Витебске банковской карточкой. Она рассчиталась ей за покупки в одном магазине и пыталась это сделать в другом, однако на карточке закончились денежные средства", - рассказали в УСК.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которым известны какие-либо подробности, позвонить по телефону 8 (033) 399-80-44 (круглосуточно).-0-