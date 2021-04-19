В Витебске возбуждены уголовные дела за насилие в отношении милиционеров

19 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебский городской отдел Следственного комитета расследует уголовное дело о насилии и угрозе применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УСК по Витебской области.

По данным следствия, ночью 19 апреля этого года в милицию поступило сообщение от жителя Витебска, что у соседей громко играет музыка. По указанному адресу прибыли сотрудники милиции. Дверь квартиры, в которой жильцы шумно проводили время, открыл 28-летний собственник. При разговоре с правоохранителями он вел себя вызывающе, нецензурно выражался в адрес милиционеров и отказался сделать музыку тише. Через некоторое время от заявителя поступило сообщение, что к нему в квартиру ломится подозреваемый. Правоохранители снова подошли к нарушителю, тот ударил одного из сотрудников, заперся в своей квартире и стал выкрикивать из-за двери угрозы в адрес милиционеров.

При задержании мужчина оказал сопротивление: наносил удары деревянным брусом с набитыми в него гвоздями. Через некоторое время витебчанин и трое его гостей, находившихся в квартире, были доставлены в отдел милиции. Установлено, что подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения: концентрация этилового спирта в выдыхаемом воздухе составила 1,39 промилле.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяла видеозапись, на которой зафиксированы обстоятельства совершения преступления.

Возбуждены уголовные дела по ст.364 (насилие, угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК.-0-