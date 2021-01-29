В Витебске вынесли приговор мужчине за убийство лабрадора

29 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Витебска вынес приговор в отношении жителя города, который в пьяном угаре жестоко и цинично убил лабрадора, сообщила корреспонденту БЕЛТА помощник прокурора Витебска Елена Янчиленко.

Инцидент произошел осенью 2020 года в частном секторе, когда владелица собаки и ее гражданский муж были на работе. Проживающая с ними 50-летняя мать девушки устроила со своим 31-летним ранее неоднократно судимым сожителем застолье. Периодически к ним заглядывала соседка.

50-летняя женщина в очередной раз стала жаловаться сожителю на собаку. Подогретый алкоголем и разговорами мужчина взял на кухне нож, отправился в комнату, где находился лабрадор, и нанес ему несколько ударов. Затем сожитель из веревки сделал петлю, набросил ее на шею пса, донес в висящем положении животное до двери и повесил на ручку. Убедившись, что лабрадор погиб, он отнес его назад в комнату. Мертвое животное спустя время увидела соседка, которая и сообщила о случившемся владельцам пса. Они позвонили в милицию.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере Br2,9 тыс. Потерпевшим он также выплатит Br500 в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован и опротестован в законном порядке.-0-